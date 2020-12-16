Зеленский изучит ситуацию с увольнением министра экологии, - нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский разберется в ситуации с отставкой министра экологии Романа Абрамовского. Этот вопрос сняли с повестки в Верховной раде.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Он заявил, что на этой неделе голосования по увольнению Абрамовского не будет и министр продолжит работать.

Напомним, сегодня Верховная рада сняла с сегодняшней повестки дня вопрос увольнения министра экологии Романа Абрамовского. Профильному комитету требуется время на доработку.

Также, в ходе заседания фракции "Слуга народа" в понедельник часть народных депутатов выступила против увольнения министра экологии Романа Абрамовского. Депутаты попросили пока отложить этот вопрос. Отложить увольнение главы Минэкологии просило большое количество депутатов, в частности, мажоритарщики и представители профильного комитета.

В Раду поступили заявления об отставке от министра экологии и министра ветеранов. Глава парламента дал поручения профильным комитетам рассмотреть эти заявления, чтобы нардепы смогли рассмотреть эти вопросы в сессионном зале уже сегодня.

Так, главу Минветеранов Сергея Бессараба Рада сегодня уволила. За это проголосовал 251 парламентарий.