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Зеленский изменил состав комиссии по политике военно-технического сотрудничества

Автор: Даша Харченко

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Предыдущий состав был утвержден 23 декабря 2019 года.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Согласно Указу в состав Комиссии вошли:

заместитель министра иностранных дел, заместитель председателя комиссии Василий Боднар;

первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, заместитель председателя Комиссии Валерий Иващенко; генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию) Юрий Гусев;

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Виктор Лихницкий;

главный консультант отдела по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Олег Скользкий;

заместитель председателя Государственной таможенной службы Владислав Суворов.

Зеленский вывел из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества Айвараса Абромавичуса, Ивана Апаршина, Василия Бурбу, а также Егора Божка, освободив его от обязанностей заместителя председателя Комиссии.

Напомним, действующий посол Украины в США Владимир Ельченко назвал главные направления сотрудничества Украины и США. Речь идет о военном и экономическом сотрудничестве.

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