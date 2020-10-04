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Между Украиной и РФ идет обмен документами для подготовки к нормандскому формату, - глава ОП

Киев, Воскресенье 04 октября 2020 00:34
Между Украиной и РФ идет обмен документами для подготовки к нормандскому формату, - глава ОП
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что у него "нормальные рабочие отношения" с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Ермак подчеркнул, что отстаивает интересы Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы встречаемся в рамках нормандского формата. Идет обмен документами в подготовке нормандского формата", - заявил Ермак, добавив, что состоявшиеся обмены пленными также согласовывались с Козаком.

Глава Офиса президента подчеркнул, что готов "вести переговоры со всеми, чтобы принести мир в Украину".

"Я имею в виду тех, кто сегодня представляет интересы Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе - это господин Грызлов, и в нормандском формате - господин Козак", - отметил Ермак.

Ранее Андрей Ермак заявил, что решение о приглашении первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу было коллективным.

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