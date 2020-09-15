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Зеленский не исключил бунты граждан на оккупированном Донбассе

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский не исключает возможность бунтов среди местного населения на оккупированной территории Донбасса. Он отметил, что многие местные жители недовольны уровнем жизни на оккупированной территории.

Об этом Зеленский заявил в интервью Wiener Zeitung.

Президент заявил, что шахтеры Донбасса не получают нормальную заработную плату и вынуждены платить за воду и электричество по завышенной цене.

"Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки", - сказал Зеленский.

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При этом президент не хочет возникновения внутреннего конфликта на Донбассе.

"Я знаю, что там много украинцев в душе. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Там много людей, которые думают проукраински", - отметил Зеленский.

Напомним, в прошлую пятницу, 11 сентября, в Берлине прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". По словам Зеленского, главный итог встречи - продление режима тишины.

Также РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что взаимодействие форматов по Донбассу выходит на новый уровень.

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