Зеленский не исключил бунты граждан на оккупированном Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский не исключает возможность бунтов среди местного населения на оккупированной территории Донбасса. Он отметил, что многие местные жители недовольны уровнем жизни на оккупированной территории.

Об этом Зеленский заявил в интервью Wiener Zeitung.

Президент заявил, что шахтеры Донбасса не получают нормальную заработную плату и вынуждены платить за воду и электричество по завышенной цене.

"Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки", - сказал Зеленский.

При этом президент не хочет возникновения внутреннего конфликта на Донбассе.

"Я знаю, что там много украинцев в душе. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Там много людей, которые думают проукраински", - отметил Зеленский.

Напомним, в прошлую пятницу, 11 сентября, в Берлине прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". По словам Зеленского, главный итог встречи - продление режима тишины.

Также РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что взаимодействие форматов по Донбассу выходит на новый уровень.