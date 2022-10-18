UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про іранську допомогу Росії: це військово-політичне банкрутство Кремля

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Звернення Російської Федерації за допомогою до Ірану є визнанням військово-політичного банкрутства Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Зокрема, він подякував зенітникам за знищення крилатих ракет "Калібр" та російського штурмовика Су-25.

"Ми повинні пам'ятати: сам факт звернення Росії за допомогою до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в результаті пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати досить прості дрони та ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе", - наголосив Зеленський.

На його думку, на тактичному рівні у російських терористів можуть виникати певні надії, але всі вони проваляться.

Нагадаємо, раніше Зеленський, коментуючи удари іранськими дронами-камікадзе по Україні, заявив, що в Ірані чи деінде немає такої зброї, яка може зламати український народ.

Він також пояснив, за яких умов російська сторона почне замислюватись про мир з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяІран