Зеленський про іранську допомогу Росії: це військово-політичне банкрутство Кремля

Звернення Російської Федерації за допомогою до Ірану є визнанням військово-політичного банкрутства Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Зокрема, він подякував зенітникам за знищення крилатих ракет "Калібр" та російського штурмовика Су-25.
"Ми повинні пам'ятати: сам факт звернення Росії за допомогою до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в результаті пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати досить прості дрони та ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе", - наголосив Зеленський.
На його думку, на тактичному рівні у російських терористів можуть виникати певні надії, але всі вони проваляться.
Нагадаємо, раніше Зеленський, коментуючи удари іранськими дронами-камікадзе по Україні, заявив, що в Ірані чи деінде немає такої зброї, яка може зламати український народ.
Він також пояснив, за яких умов російська сторона почне замислюватись про мир з Україною.
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