Російська пропаганда хоче звалити провину за зрив мирних переговорів на Україну та США. Так росіянам пояснюватимуть, чому завершити війну не вдалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Верстку".
Як розповів виданню неназваний співрозмовник, близький до внутрішньополітичного блоку адміністрації російського диктатора, "всі розуміли", що мир до Великодня був неможливий, і "наївністю ніхто не страждав".
При цьому, за його словами, пропагандистам наказували "подавати ситуацію обережно" і ніхто не стверджував, що мир уже близький. Але певні настрої серед росіян "все одно склалися".
"Зараз основне завдання - донести, що ми тут взагалі ні до чого. Це вони (адміністрація Трампа - ред.) із Зеленським не домовилися", - додало джерело "Верстки".
Інше джерело видання поскаржилося, що все ще невирішені "принципові для Росії" питання, серед яких "недоторканність" Херсонської та Запорізької областей, а також так званих "ДНР" і "ЛНР". При цьому Росії не подобається, що в Україні не хочуть проводити вибори в умовах війни.
За його словами, США також вважають, що вибори в Україні в таких умовах проводити недоречно.
Нагадаємо, ще в березні Україна відповіла згодою на пропозицію США про 30-денне припинення вогню з Росією. Українські чиновники наполягали на встановленні чітких термінів перемир'я, щоб не було замороженого конфлікту.
При цьому Росія відмовилася від такої ініціативи США. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що для перемир'я потрібно виконати низку його умов, які передбачають ослаблення України.
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