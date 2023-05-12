Зеленський хотів виступити у фіналі Євробачення, але йому відмовили, - Times

Європейська мовна спілка відмовила президенту України Володимиру Зеленському у виступі під час фіналу Євробачення-2023.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Видання зазначає, що Зеленський звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу конкурсу перед 160-мільйонною аудиторію у відеоформаті. Він планував закликати світову спіліьноту продовжити підтримувати Україну на тлі російської військової агресії.
Однак, спілка телекомпаній відмовила йому, мотивуючи це "небажанням політизувати конкурс".
Раніше ми писали, як Україна виступала на Євробаченні, починаючи з 2003 року.
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