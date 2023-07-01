Зеленський: графіку тренувальних місій на F-16 немає, деякі партнери з цим затягують

Глава держави дорікнув деяким партнерам, які затягують з питанням тренування українських пілотів на літаках F-16.

"Ми домовилися, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять - мені невідомо", - сказав Зеленський.

F-16 для України

Партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців.

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