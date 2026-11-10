Зеленський готовий зустрітися з Путіним навіть в Антарктиді, - постпред в ООН

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіном у будь-якому місці світу, крім Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Андрія Мельника.
Мельник виступав на засіданні Ради Безпеки ООН 9 листопада. За його словами, Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у будь-якому місці світу.
Серед варіантів Мельник назвав Флориду під час саміту G20 у грудні та навіть Антарктиду. Москву він з цього переліку виключив.
Також постійний представник сказав, що російський диктатор досі сподівається зламати волю України та змусити українців капітулювати. Водночас, наголосив Мельник, цього не станеться.
Нагадаємо, 6 листопада Зеленський в інтерв'ю журналісту CNN Джейку Тапперу назвав небезпечною нову ідею президента США Дональда Трампа щодо безпеки Європи.
Він пояснив, що Росія не показує готовності закінчувати війну, але хоче почати з нової архітектури безпеки на континенті.
Також ми писали, що Трамп в інтерв'ю YouTube-каналу 60 Minutes натякнув на можливу зміну кордонів України за підсумками мирної угоди.
За його словами, сторони вже дуже близькі до її укладення.