Зеленський готовий зустрітися з Путіним навіть в Антарктиді, - постпред в ООН

Мельник виступав на засіданні Ради Безпеки ООН 9 листопада. За його словами, Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у будь-якому місці світу.

Серед варіантів Мельник назвав Флориду під час саміту G20 у грудні та навіть Антарктиду. Москву він з цього переліку виключив.

Також постійний представник сказав, що російський диктатор досі сподівається зламати волю України та змусити українців капітулювати. Водночас, наголосив Мельник, цього не станеться.

Нагадаємо, 6 листопада Зеленський в інтерв'ю журналісту CNN Джейку Тапперу назвав небезпечною нову ідею президента США Дональда Трампа щодо безпеки Європи.

Він пояснив, що Росія не показує готовності закінчувати війну, але хоче почати з нової архітектури безпеки на континенті.