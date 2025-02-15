Зеленський: я готовий говорити про вибори, українці цього не хочуть

Він наголосив, що наразі фокусується на виживанні країни в умовах війни. Зеленський додав, що половину його президентського терміну була пандемія коронавірусу, а іншу половину - повномасштабна війна.



"Я готовий говорити про вибори. Українці абсолютно не хочуть виборів, бояться, що ми втратимо режим воєнного стану, якщо будуть вибори, солдати повернуться додому і Путін окупує всю територію. Зараз ми маємо мобілізацію, ми є єдиним організмом, єдиною країною, і тому дуже важливо, щоб так було надалі", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що "питання не в ньому, а у майбутньому нашої країни".

"На сьогодні питання у виживанні, врятувати Україну і наших людей. А якщо комусь не подобається, вони можуть обрати інше громадянство, у кого є власність за кордоном", - заявив президент.