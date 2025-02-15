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Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

Зеленський: я готовий говорити про вибори, українці цього не хочуть

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в Україні. Але, за його словами, українці цього не хочуть через відміну воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Він наголосив, що наразі фокусується на виживанні країни в умовах війни. Зеленський додав, що половину його президентського терміну була пандемія коронавірусу, а іншу половину - повномасштабна війна.

"Я готовий говорити про вибори. Українці абсолютно не хочуть виборів, бояться, що ми втратимо режим воєнного стану, якщо будуть вибори, солдати повернуться додому і Путін окупує всю територію. Зараз ми маємо мобілізацію, ми є єдиним організмом, єдиною країною, і тому дуже важливо, щоб так було надалі", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що "питання не в ньому, а у майбутньому нашої країни".

"На сьогодні питання у виживанні, врятувати Україну і наших людей. А якщо комусь не подобається, вони можуть обрати інше громадянство, у кого є власність за кордоном", - заявив президент.

Вибори під час війни

Законодавство України забороняє проведення виборів під час війни. Така заборона міститься у законі України "Про правовий режим воєнного стану". Для проведення виборів в Україні потрібно скасувати режим воєнного стану.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року в Україні мали відбутися парламентські вибори. Також у 2024 році в Україні мали відбутися президентські вибори. Вони були заплановані на кінець березня.

Днями президент Володимир Зеленський коментував питання виборів в Україні. Він заявив, що у всіх тих, хто приїздить до України - змінюється позиція щодо цього питання.

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