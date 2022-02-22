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Зеленский готовит обращение и ведет переговоры с партнерами. Запланирован разговор с Эрдоганом

Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский готовит обращение и ведет переговоры с партнерами. Запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

После заседания СНБО Зеленский провел переговоры премьером Британии Борисом Джонсоном. Также запланирован разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Сейчас как можно скорее готовим обращение, а затем запланированные разговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома осудил решение президента России Владимира Путина о признании "ЛДНР".

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Владимир ЗеленскийДНР