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Зеленский готов встретиться с Путиным, но в Кремле другие цели, - Никифоров

Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский готов встретится с российским лидеров Владимиром Путиным, чтобы прекратить обстрелы на Донбассе. Однако, по его словам, в Кремле цели другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Президент со своей стороны делает для этого все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в нормандской формате, и один на один с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. К сожалению, очевидно, в Кремле цели немного другие. Однако именно мир остается главным приоритетом президента", - заявил он.

Напомним, год назад, 27 июля 2020 года, вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе.

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