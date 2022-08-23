Зеленский: в городах Украины не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода

"И сегодня, наконец-то это произошло, и этот легендарный флаг поднимут на открытии Чемпионата Украины по футболу", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, флаг Украины вновь будет там, где должен быть по праву, во всех временно оккупированных городах, селах Украины.

"Поднимется навсегда. В Мелитополе - над Площадью Победы, там где не может быть флага тех, кто проиграет эту войну. Там будет сине-желтый. В Херсоне над площадью Свободы, там не может быть флага тех, кто не знает что такое свобода. Сине-желтый будет на Азовском проспекте в Бердянске и на Зеленой аллее в Скадовске, над АЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Анджигольськом маяке и на Саур-могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, у Олешковских песков - там не может быть флага тех, кто впервые слышит эти наши украинские названия", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что украинский флаг будет развеваться и на территории временно оккупированного Крыма.

"В Ялте, Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петри - украинский и крымскотатарский флаги. Как бы кто-то не пытался перекрутить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом", - отметил Зеленский.

День флага Украины

Напомним, сегодня Украина традиционно отмечает День флага. Синий и желтый цвета знамени неоднократно менялись местами, но на протяжении веков он остается символом мужества и борьбы нашего народа за свободу. Детальнее об этом празднике - читайте в материале РБК-Украина.

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