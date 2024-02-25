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Зеленський про Глобальний саміт миру: РФ представлять документ, але вона може його не прийняти

Київ, Неділя 25 лютого 2024 17:24
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Зеленський про Глобальний саміт миру: РФ представлять документ, але вона може його не прийняти Фото: Володимир Зеленський, президент України (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росії представлять документ за підсумками першого Глобального саміту миру та запропонують участь. Але це не означає, що Москва його прийме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Ми підійшли до моменту першого саміту (Глобального саміту миру - ред.). Перший інавгураційний саміт. Я сподіваюся, що він буде навесні. Нам не можна упустити дипломатичну ініціативу. Він відбудеться у Швейцарії", - наголосив глава держави.

За його словами, Україна хоче, щоб другий саміт пройшов не на Європейському континенті. Така інформація з'явиться найближчими тижнями або місяцями.

Також глава держави прокоментував можливу участь Росії у нових Глобальних самітах миру.

"Коли країни підготують відповідний документ (за підсумками першого Глобального саміту миру - ред.), це не означає, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їхнього боку, ми не знаємо. Але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде представлено переговорниками у тому чи іншому форматі російській стороні", - розповів президент.

Він додав, що після цього наша країна буде готова до другого саміту та відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру та завершення війни.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, Україна вже провела низку зустрічей щодо формули миру на рівні радників із нацбезпеки глав держав.

Нині ж наша країна планує провести таку зустріч на рівні лідерів - Глобальний саміт миру.

Нещодавно міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс розповів, що таку зустріч хочуть провести до літа цього року.

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