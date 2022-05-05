ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о гибели журналиста Махова: Россия ответит за эту смерть

Новина українською →
Киев, Четверг 05 мая 2022 01:01
Зеленский о гибели журналиста Махова: Россия ответит за эту смерть Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал гибель под обстрелами журналиста Александра Махова. Глава государства заявил, что Россия ответит за эту смерть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского

Президент отметил, что Махов был родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что такое эта война.

"Мои искренние соболезнования близким и друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра, и мы ее реализуем", - сказал Зеленский.

Махов, служивший в 95-й десантно-штурмовой бригаде, погиб в Харьковской области в боях под Изюмом. Журналисту было 36 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны