Зеленський про загибель журналіста Махова: Росія відповість за цю смерть

Президент України Володимир Зеленський відреагував загибель під обстрілами журналіста Олександра Махова. Глава держави заявив, що Росія відповість за цю смерть.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського

Президент зазначив, що Махов був родом з Луганської області. Він по-особливому відчував, що таке ця війна.

"Мої щирі співчуття близьким і друзям. Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу. Упевнений, це була мрія Олександра, і ми її реалізуємо", - сказав Зеленський.

Махов, який служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді, загинув у Харківській області в боях під Ізюмом. Журналісту було 36 років.