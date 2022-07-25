Зеленский о газовых угрозах России: Европе нужно бить в ответ
Европа должна бить по России в ответ на очередные газовые угрозы, связанные с ограничением поставок по газопроводу "Северный поток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже, несмотря на уступку по турбине для "Северного потока", Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. И это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы", - отметил он.
По его словам, Москве безразлично, как будут страдать люди, - от голода из-за блокады портов, зимних холодов, бедности или от оккупации.
"Это просто разные формы террора. Для этого нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и вообще от любого остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь - это потенциальное средство давления для России", - добавил Зеленский.
Напомним, сегодня стало известно, что "Газпром" вдвое сократит поставки газа в Европу по "Северному потоку", поскольку останавливает еще одну турбину.
В Германии уже заявили, что для сокращения поставок нет технических причин.
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