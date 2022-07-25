Зеленський про газові погрози Росії: Європі треба бити у відповідь

Європа повинна бити по Росії у відповідь на чергові газові погрози, пов'язані з обмеженням поставок по газопроводу "Північний потік".

"Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть, незважаючи на поступку по турбіні для "Північного потоку", Росія не збирається відновлювати поставки газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактами. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи", - зазначив він.

За його словами, Москві байдуже, як страждатимуть люди, - від голоду через блокаду портів, зимових холодів, бідності чи від окупації.

"Це просто різні форми терору. Для цього потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу і нафти, але і взагалі від будь-якого експорту. І максимально розривати торговельні зв'язки з Росією, тому що кожен такий зв'язок - це потенційний засіб тиску для Росії", - додав Зеленський.