Зеленський про гарантії безпеки: вони нам потрібні під час війни, поки ми не в НАТО

Україна хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки під час війни, навіть якщо поки що країну не беруть до НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

"Що стосується саміту НАТО у Вільнюсі, то ми запрошені, але ми б хотіли, щоб були якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні маємо у нас у наших відносинах з НАТО. Звичайно ми дякуємо всім державам НАТО, які підтримують нас на полі бою, крім цього нам потрібні стратегічні гарантії безпеки", - заявив він.

За словами президента, Україна очікує отримати гарантії на саміті НАТО у Вільнюсі.

"На цьому шляху нам потрібні гарантії безпеки, навіть якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки поки ми ще не в НАТО. Відповідних кроків на зустрічі назустріч з боку держав НАТО до України ми очікуємо на цьому саміті у Вільнюсі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна очікує, що на наступному саміті НАТО буде підписано документ щодо гарантій безпеки.

Крім того, раніше прем'єр Британії Ріші Сунак заявляв, що очікує на закінчення розробки гарантій безпеки для України до саміту НАТО в липні.

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