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Зеленський до G7: ви знаєте, що нам потрібно, і розумієте, що потрібно вчасно

Фото: Володимир Зеленський, президент України (прес-служба Офісу президента)
Автор: Дмитро Левицький

Країни "Групи семи" (G7) дуже добре знають, чого саме сьогодні потребує Україна для зміцнення своєї армії. Україна розраховує на вчасність цієї допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до лідерів G7.

"Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви добре розумієте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас", - сказав Зеленський.

Президент закликав лідерів G7 не забувати, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений.

"І завжди саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії. Ми чуємо в цей час: History is watching. І це абсолютно вірно", - наголосив він, натякаючи на слова президента США Джо Байдена в одному з його звернення до Конгресу.

Як додав Зеленський, лідерства G7 достатньо, щоб відновлювати безпеку.

Засідання G7 щодо України

Як повідомлялося раніше, лідери G7 зібралися сьогодні на засідання, присвячене до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Очікувалося, що у спільній заяві за результатами засідання "Група семи" закличе Росію "повністю та беззастережно вивести свої війська" з України та пообіцяє ніколи не визнавати вибори, які Росія буде проводити зараз чи в майбутньому на окупованих територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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Володимир ЗеленськийG7Війна Росії проти України