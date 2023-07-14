Зеленський про фронт: Росія вкладає все, що може, щоб зупинити ЗСУ

Російська Федерація докладає максимальних зусиль для того, щоб зупинити рух Збройних Сил на півдні та сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з поссиланням на його вечірнє звернення.

"Маємо всі розуміти дуже чітко - максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються всім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність", - сказав президент.

Зеленський також звернувся до бійців та подякував їм за штурми ворожих позицій і відбивання атак окупантів.

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом наші воїни знищили ще 550 російських загарбників. З початку війни Російська Федерація втратила вже 236 590 одиниць живої сили.

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