ua ru
Пт, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про фронт: Росія вкладає все, що може, щоб зупинити ЗСУ

Новость на русском →
П'ятниця 14 липня 2023 20:22
Зеленський про фронт: Росія вкладає все, що може, щоб зупинити ЗСУ Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація докладає максимальних зусиль для того, щоб зупинити рух Збройних Сил на півдні та сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з поссиланням на його вечірнє звернення.

"Маємо всі розуміти дуже чітко - максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються всім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність", - сказав президент.

Зеленський також звернувся до бійців та подякував їм за штурми ворожих позицій і відбивання атак окупантів.

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом наші воїни знищили ще 550 російських загарбників. З початку війни Російська Федерація втратила вже 236 590 одиниць живої сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Контрнаступ ЗСУ Війна Росії проти України
NEWS
Залужний про удари по території РФ: Це нам вирішувати, як вбивати ворога
Залужний про удари по території РФ: Це нам вирішувати, як вбивати ворога
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України