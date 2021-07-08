Зеленский и Эрдоган договорились проработать возможность взаимодействия в энергосфере

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Зеленский и Эрдоган, в частности, обсудили перспективы взаимодействия между Украиной и Турцией в энергетической сфере.

"Президент Украины отметил, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Была достигнута договоренность о совместной проработке возможных вариантов взаимодействия в этой области", - сообщили в ОП.

Также главы государств согласились на необходимости финализации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией и подтвердили договоренность провести следующий совет стратегического партнерства в Украине.