Зеленський: є кандидати на посла в США, чекаю довідок від СБУ та НАБУ

За словами глави держави, призначення керівника дипломатичної місії у Вашингтоні є критично важливим на тлі розблокування переговорного процесу та забезпечення потреб України у системах ППО Patriot.

"Тут дуже важливо не помилитися. І тому є кандидатури, не буду поки що говорити що це за кандидати, але мені передусім потрібно отримати детальну довідку, і не тільки від СБУ, а також від НАБУ. Чекаю цю додаткову інформацію і будемо приймати рішення", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що попередній день повністю присвятив кадровим питанням. Зокрема, відбулися зустрічі з очільником СБУ Олександром Покладом, а також із начальником ГУР МО Олегом Іващенко та керівником ОП Кирилом Будановим.

"Далі я зустрічався з керівниками НАБУ, САП, з генеральним прокурором України. В мене була достатньо довга зустріч з генпрокурором. Він написав відповідну заяву і подання буде направлено у Верховну Раду України", - повідомив глава держави.

Також Зеленський відповів на запитання журналістів стосовно Михайла Федорова. За його словами, він давно не бачив і не чув ексміністра.

"Знаю, що він десь за кордоном був. І як то кажуть, "не звонить, не пише", - сказав президент.