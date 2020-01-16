Зеленский и Дуда проведут встречу в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Польшу, где проведет встречу с президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, встреча Зеленского и Дуды должна состояться непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 27 января.

Также издание отмечает, что у польского президента также запланированы встречи с президентом Израиля и Германии. Кроме того, дипломаты еще обсуждают возможности личных встреч Дуди с другими лидерами, которые приедут в Польшу на это событие.

В списке гостей церемонии, посвященной 75-летию освобождения бывшего концентрационного лагеря, также королевские пары из Голландии и Испании, а также премьер-министр Франции. Российскую Федерацию будет представлять посол России в Варшаве из-за того, что Владимира Путина не пригласили на данное событие.

Также гостями торжества будут бывшие заключенные лагеря. По информации от организаторов мероприятия, их приедет около 200 человек.

Напомним, 20 декабря 2019 года Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским президентом. Лидеры двух стран обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандском формате в Париже.

Кроме того, 31 августа Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Польшу, где встретился с президентом Анджеем Дудой.