Зеленский достучался до молодежи, потому что у него нет фальши, - политолог

Кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет резервы для роста президентского рейтинга. Такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев, комментируя результаты последних социологических опросов.

"Впервые Зеленский вышел на первое место по показателю уверенности в победе кандидата. Это хороший знак для Зеленского, который демонстрирует рост мобилизации его электората. Хорошо то, что он вышел за пределы только молодежи 18-35 лет и существенно вырос за счет средних возрастных категорий. Гипотеза, которую продвигали некоторые эксперты, что рейтинг Зеленского не будет расти, не оправдалась. И резервы для электорального роста есть, если смотреть на данные КМИСа, "Рейтинга", "Соцмониторинга", – сказал Золотарев.

По его мнению, Зеленскому удалось достучаться до молодых избирателей благодаря тому, что люди не видят в его лозунгах фальшивости.

"Кто-то играет суперпатриота, кто-то – большого националиста, кто-то – самого честного. Зеленский более органичен и тождественен самому себе. В отличие от тех, кто достаточно неталантливо играет, Зеленский выглядит более естественно. Именно это привлекает людей. Ему прощают отсутствие постоянной политической программы и опыта, потому что в нем не видят фальши", – заявил эксперт.

При этом политолог подчеркнул, что мотивы электората актера связаны с ожиданиями изменений в обществе и протестом против нынешней властной системы. Также он отметил, что для достижения победы команде Зеленского необходимо на данный момент думать не об агитации, а о мобилизации избирателей в день голосования.

"Последние дни людям следует растолковывать, почему они должны прийти, проголосовать и поддержать Зеленского. В отличие от Тимошенко и Порошенко, у него нет политической машины, которая организационно продвигала бы это. Медийно это можно сделать. "Приди и голосуй" – вот такой месседж должен быть сейчас у Зеленского к его избирателям", – подчеркнул Золотарев.