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Зеленський попросив Шмигаля розглянути заміну Ткаченка

Фото: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму зверненні в Telegram.

Як розповів президент, зі Шмигалем було обговорено питання справедливості виділення бюджетних коштів.

"Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", - сказав Зеленський.

Варто зауважити, що наразі сам Ткаченко не прокоментував слова президента.

Скандал із фільмами під час війни

Напередодні у ЗМІ розгорівся скандал щодо того, що Мінкульт виділяє на створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок, мільйони гривень.

Зокрема 7 червня Держпідприємством Іномовлення було проведено "мистецький конкурс" на фільми, серіали. Тоді переможцями стали компанії ТОВ "Український продакшн ХАБ" та ТОВ "КС Продакшн". Раніше їх засновники працювали на російський ринок та в російських проектах.

Окрім цього 10 мільйонів гривень було виділено телеканал "Дом" на новорічну комедію "Санаторій "Незабудка".

Однак найгучніший скандал утворився навколо того, що компанії Юрія Горбунова буде виділено з бюджету 33 мільйони гривень на створення комедійного серіалу "СМТ Інгулець". Українці в соцмережах зауважили, що один з головних героїв серіалу схожий на одіозного кіровоградського підприємця Олексія Поворознюка, який також володіє футбольним клубом "Інгулець".

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