Зеленський доручив Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах

За його словами, він сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті. Обговорили також і операцію у Курській області.

Також окремо була доповідь полковника Павла Паліси, якого нещодавно призначили заступником керівника Офісу президента.

"Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо - для додаткової закупівлі дронів. Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз я бачу, що тієї суми також недостатньо," - розповів Зеленський.

Президент доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково.

Виробництво зброї в Україні

В Україні за останні роки суттєво зросли обсяги виробництва зброї, що стало ключовим фактором у підтримці Збройних сил під час війни з Росією.

Оборонно-промисловий комплекс країни активно розвивається завдяки співпраці з міжнародними партнерами, які надають фінансування для розширення виробництва та постачання військової техніки, зокрема безпілотників.

Ці заходи сприяють оснащенню українських військових сучасними бойовими засобами, а також забезпечують економічну стабільність навіть у складних умовах війни.