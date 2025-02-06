Зеленський доручив розробити програму підтримки переселенців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Зустрівся з президенткою ЄБРР - вона зараз із візитом в Україні. Я вдячний за підтримку України - програми Європейського банку реконструкції та розвитку спрямовані на багато важливих напрямків. І сьогодні ми говорили з ЄБРР, зокрема, про те, що треба підтримувати українських переселенців – внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що треба допомогти людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки.

"Саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим", - сказав він.

Президент зауважив, що вже поставив відповідні завдання міністру фінансів Сергію Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Олексію Кулебі.

"Протягом двох тижнів має бути чітка програма - програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна й зрозуміла людям", - підсумував глава України.