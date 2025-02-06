Зеленський доручив розробити програму підтримки переселенців
Український президент Володимир Зеленський доручив розробити програму підтримки переселенців. Зокрема приділити увагу допомозі в отриманні житла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
"Зустрівся з президенткою ЄБРР - вона зараз із візитом в Україні. Я вдячний за підтримку України - програми Європейського банку реконструкції та розвитку спрямовані на багато важливих напрямків. І сьогодні ми говорили з ЄБРР, зокрема, про те, що треба підтримувати українських переселенців – внутрішніх наших переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім", - наголосив Зеленський.
Він зауважив, що треба допомогти людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки.
"Саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців – свій дім. І в наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим", - сказав він.
Президент зауважив, що вже поставив відповідні завдання міністру фінансів Сергію Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Олексію Кулебі.
"Протягом двох тижнів має бути чітка програма - програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна й зрозуміла людям", - підсумував глава України.
Допомога переселенцям
Нагадаємо, що зокрема в грудні цього року було запущено нову грошову допомогу для переселенців. Згідно з нею деякі категорії українців можуть отримати одноразову грошову допомогу на дитину.
Водночас варто зауважити, що в Україні 1 грудня стартувала програма зимова "єПідтримка". В рамках програми, яку раніше анонсував президент Володимир Зеленський, українці зможуть отримати тисячу гривень.
Гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт тощо. Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність.
Оформити "тисячу" можна через "Дію", а також офлайн на "Укрпошті" чи у відділеннях банків. Подати заявку можна до кінця зими, а використати протягом року.
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