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Зеленський допустив продовження націоналізації підприємств в Україні

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Київ, Понеділок 07 листопада 2022 22:35
Зеленський допустив продовження націоналізації підприємств в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні можливе продовження націоналізації підприємств на тлі такого рішення щодо п'яти компаній, яке було ухвалено сьогодні, 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктовано військовою необхідністю і було узгоджено на ставці верховного головнокомандувача. П'ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу: "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" та "Запорізький трансформатор", - розповів президент.

За його словами, деякі з перерахованих вище підприємств майже не функціонували, але тепер усі працюватимуть на оборону. Планується, що вони здійснюватимуть ремонт та виробництво техніки, забезпечення сил оборони, роботу на відновлення інфраструктури.

"Я не виключаю також інших подібних рішень", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 7 листопада, національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль деталізував , що компанії передали під управління Міноборони.

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