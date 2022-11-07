Зеленський допустив продовження націоналізації підприємств в Україні

В Україні можливе продовження націоналізації підприємств на тлі такого рішення щодо п'яти компаній, яке було ухвалено сьогодні, 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктовано військовою необхідністю і було узгоджено на ставці верховного головнокомандувача. П'ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу: "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" та "Запорізький трансформатор", - розповів президент.

За його словами, деякі з перерахованих вище підприємств майже не функціонували, але тепер усі працюватимуть на оборону. Планується, що вони здійснюватимуть ремонт та виробництво техніки, забезпечення сил оборони, роботу на відновлення інфраструктури.

"Я не виключаю також інших подібних рішень", - додав Зеленський.