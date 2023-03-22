Зеленський на Донбасі провів нараду щодо ситуації в регіоні: що обговорили

"Заслухав доповідь військового командування про стан оперативної обстановки в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Лиман", - поінформував Зеленський.

За його словами, також на нараді окремо обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, а саме - забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії.

"Розглянули фінансування закладів охорони здоров’я, які переміщено з тимчасово окупованих територій", - додає Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку під час поїздки в Донецьку область. Де він заслухав доповіді про ситуацію на фронті та вручив нагороди військовослужбовцям.

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