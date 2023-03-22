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Зеленський на Донбасі провів нараду щодо ситуації в регіоні: що обговорили

Фото: Зеленський на Донбасі провів нараду щодо ситуації в регіоні (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський під час поїздки в Донецьку область провів координаційну нараду. Було обговорено питання соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Заслухав доповідь військового командування про стан оперативної обстановки в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Лиман", - поінформував Зеленський.

За його словами, також на нараді окремо обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, а саме - забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії.

"Розглянули фінансування закладів охорони здоров’я, які переміщено з тимчасово окупованих територій", - додає Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку під час поїздки в Донецьку область. Де він заслухав доповіді про ситуацію на фронті та вручив нагороди військовослужбовцям.

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