Зеленський: дипломати готують вагомі рішення для українських воїнів

Українські дипломати готують важливі рішення для нашої країни та захисників. Їхні деталі поки не розкривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Наші міжнародники готують досить вагомі рішення для України, для наших воїнів. Робимо максимум зараз", - заявив Зеленський.

За його словами, робота над такими рішеннями відбувається непублічно, щоб результати для українських захисників "могли стати максимальними".

Допомога українським військовим

Нагадаємо, низка країн Заходу надає Україні військову допомогу з початку повномасштабного вторгнення росіян. Нашим захисникам уже передали сучасні танки, артилерію, БМП, далекобійні ракети і не лише.

Зокрема, зараз у США триває обговорення щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS, запуск яких здійснюється за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, що це питання також обговорюють президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський.