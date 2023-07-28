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Зеленский: дипломаты готовят весомые решения для украинских воинов

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Киев, Пятница 28 июля 2023 19:09
Зеленский: дипломаты готовят весомые решения для украинских воинов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские дипломаты готовят важные решения для нашей страны и защитников. Их детали пока не раскрывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши международники готовят достаточно весомые решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас", - заявил Зеленский.

По его словам, работа над такими решениями идет непублично, чтобы результаты для украинских защитников "могли стать максимальными".

Помощь украинским военным

Напомним, ряд стран Запада предоставляет Украине военную помощь с начала полномасштабного вторжения россиян. Нашим защитникам уже передали современные танки, артиллерию, БМП, дальнобойные ракеты и не только.

В частности, сейчас в США продолжается обсуждение насчет передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, пуск которых осуществляется при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, что этот вопрос также обсуждают президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

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