Зеленский о деятельности СНБО: на место ставим предателей государства

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг .

Он считает, что до его президентства все говорили, что СНБО - это "кладбище".

"И здесь заработал орган, и выглядит достаточно мощным органом. И выглядит так: "А что они себе позволяют?". На место ставим предателей государства. Вот, что они себе позволяют. Не правильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет", - заявил Зеленский.