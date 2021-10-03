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Зеленский о деятельности СНБО: на место ставим предателей государства

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил деятельность СНБО. По его словам, этот орган "ставит на место предателей государства".

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

Он считает, что до его президентства все говорили, что СНБО - это "кладбище".

"И здесь заработал орган, и выглядит достаточно мощным органом. И выглядит так: "А что они себе позволяют?". На место ставим предателей государства. Вот, что они себе позволяют. Не правильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский положительно оценил работу Совета национальной безопасности и обороны.

Раньше президент ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджета на оборону.

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Владимир ЗеленскийСНБО