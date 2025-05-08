Зеленський у День перемоги над нацизмом: у них ідол - дід на Красній площі, у нас - герої

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він відзначив паралелі між боротьбою України сьогодні і подіями Другої світової війни.

Зеленський записав відео з центру Києва - на Хрещатику. Він зазначив, що сьогодні, 8 травня, Україна та світ відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом, але для українців три роки тому зло повторилося.

"На жаль, три роки тому це знову повторилось, і так само, як колись, над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги, зло знову пішло на нашу землю українську. Вранці 24 лютого на Хрещатику було пусто - ні машин, ні людей. Зараз тут - життя, ви бачите. Три роки тому, під час запису звернення до Дня Незалежності, тут була спалена російська техніка. І тільки такий парад зло може отримати тут", - сказав президент.





Глава держави відзначив, що РФ кожного 9 травня показує різницю між росіянами та українцями - "різницю між життям на майдані Незалежності та парадом страху на Красній площі".

"Колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою "Можем повторить". Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила. Весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі й брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм. Наче він своїми руками підіймав Прапор Перемоги над Рейхстагом у Берліні", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролися десятки народів, понад 8 мільйонів українців загинули в цій боротьбі. Зараз майже кожна українська родина має героя, який боровся чи бореться з новим злом.

Зеленський також показав місце пам'яті на Майдані Незалежності, де вшановують загиблих воїнів.

"І це, ви знаєте, не монумент, зроблений за вказівкою. Це людське бажання віддати належне найкращим з українців. І це ще один доказ прірви між нами та злом. Для них ідол - дід на Красній площі, що забрав життя мільйонів. Для нас же герої - герої серед нас", - сказав президент.

Він наголосив, що українці борються за мир і розуміють, що для цього або Росія має радикально змінитись, або ж змінюватись доведеться світу, як було це 80 років тому.

"Коли всім нарешті стало очевидно: умиротворювати зло неможливо. З ним треба боротися. Разом. Боротись рішуче. Силою. Тиском. На полі бою, дипломатичній арені, в економічному просторі, усюди, де це тільки можливо. Щоб дійсно "ніколи знову". Або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію Росії", - заявив Зеленський.