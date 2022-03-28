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Зеленский делит НАТО на пять лагерей

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский поделил Североатлантический альянс на пять лагерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию The Economist.

"Во-первых, это те, кто не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней, - заявил он.

Ко второму лагерю, по словам Зеленского, относятся те, кто хочет быстрого прекращения боевых действий, потому что российский рынок большой, и их экономика страдает.

"Они хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки. Третья, более разнообразная группа стран признает нацизм в России" и хочет, чтобы Украина победила. К ним присоединяются более мелкие либеральные страны, которые хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что они думают, что люди превыше всего", - добавил президент.

При этом в пятый лагерь входят "сконфуженные" страны, которые хотят мира сейчас и всеми возможными способами, потому что они являются офисами РФ в Европе.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныНАТО