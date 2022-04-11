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Зеленский: я давно просил у Байдена конкретные вещи, которые помогли бы Украине защитить себя

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что давно передал лидеру США Джо Байдену список вещей, которые необходимы Украине. Он считает, что американский президент может повлиять на поставки вооружения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью гаранта американскому телеканалу CBS.

"Я уже давно попросил президента Байдена именно те вещи, не лишние, а конкретные, которые нам нужны, чтобы защитить себя. И это письмо у него есть. И он это может сделать, и он должен это сделать, потому что он лидер Соединенных Штатов", - отметил президент.

Он добавил, что Байден может повлиять на другие государства для поставки дополнительного вооружения Украине.

"США - большая держава, сильное государство, и имеет большое влияние. Даже некоторые вещи, которых у президента Байдена нет, но он точно знает, где все это есть. Он имеет большое влияние на тех, кто может нам это дать, и поддержать нас", - заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас воюет за общечеловеческие ценности, чтобы иметь право делать суверенный выбор.

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