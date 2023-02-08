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Зеленський: давайте зробимо так, щоб росіяни думали, коли буде наступ України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На тлі інформації про можливий масштабний наступ РФ необхідно зробити так, щоб росіяни думали, коли Україна розпочне свою атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з прем'єром Британії Ріші Сунаком.

"Що стосується того, коли чекати на наступ. Ми живемо в стані війни і говорити і думати про те, коли почнеться наступ... А чи припинявся він? Він просто був іншої потужності. Мені здається, що давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ розпочнеться, і думали, як їм виходити з нашої території", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ і не тільки з'явилася інформація про те, що Росія вже в лютому може розпочати новий масштабний наступ в Україні.

При цьому, за словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, інформація про новий наступ росіян буде завжди, але треба довіряти лише перевіреним джерелам.

Більш детально про новий можливий наступ РФ можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

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