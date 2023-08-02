Зеленський дав завдання послам щодо посилення санкцій проти Росії

За його словами, санкції є ще одним видом зброї проти Росії, тому варто працювати над їх посиленням.

"У різних партнерів - різна швидкість санкційної політики. Хтось є лідером, хтось, на жаль, вагається і трішки іноді відстає. Є країни, які допомагають, на жаль, Росії обходити санкції, а фактично - продовжувати терор на нашій землі", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що в країнах вільного світу є компанії, які виробляють критичні компоненти для оборонної промисловості та продукцію подвійного призначення. Всі ці деталі потрапляють до Росії різними шляхами попри санкції.

"Принципове завдання - максимально обмежити виробничий потенціал Росії та щоденно переконувати партнерів і відповідні компанії, приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів у Росію. Потрібна синхронізація швидкості санкційної політики між нашими партнерами. Ті, хто відстає у санкціях, мають відчути, наскільки важливо бути швидшими. Осінь має стати й часом нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Все це – абсолютно досяжні цілі", - підкреслив президент.

Санкції ЄС проти Росії

ЄС запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей. Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

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