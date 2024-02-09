UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героя України

Фото: колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова ГУР Кирило Буданов (коллаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський надав колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази, опубліковані на сайті президента.

Залужний

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу - генералу", - йдеться в документі.

Буданов

Що стосується Буданова, то найвищу нагороду він отримав "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу - генерал-лейтенанту", - додається в указі.

Як повідомлялося, 8 лютого Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, у День військової розвідки України, 7 вересня 2023 року, президент Володимир Зеленський присвоїв голові ГУР Кирилу Буданову нове звання - генерал-лейтенанта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВалерій ЗалужнийГерой Украины