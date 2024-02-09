Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героя України

Залужний

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу - генералу", - йдеться в документі.

Буданов

Що стосується Буданова, то найвищу нагороду він отримав "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу - генерал-лейтенанту", - додається в указі.

Як повідомлялося, 8 лютого Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, у День військової розвідки України, 7 вересня 2023 року, президент Володимир Зеленський присвоїв голові ГУР Кирилу Буданову нове звання - генерал-лейтенанта.