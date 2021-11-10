UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский дал старт новому направлению "Большой стройки" - на железной дороге

Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский объявил старт нового направления программы "Большая стройка" - обновление железной дороги, модернизации подвижного состава и железнодорожных путей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на форуме "Большое строительство: новая железная дорога".

"Сегодня мы представим новое “далее”. Стартует следующее, очень важное направление - новая украинская железная дорога. Годами железную дорогу разрушала коррозия: это плохой менеджмент и коррупция. Как ржавчина, ее покрыли непрозрачность и неэффективность. Из-за этих "не" она стала соответственно недешевой, неудобной и даже опасной", - заявил президент.

Положительные изменения на УЗ уже начались, уверен Зеленский. Он, в частности, отметил рост выручки после повышения тарифов на грузовые перевозки: 2 млрд гривен в этом году и более 12 млрд - прогноз на следующий. А благодаря закупке электроэнергии у государственного поставщика без фирм-прокладок сэкономили 4 млрд. грн.

Среди ключевых направлений модернизации УЗ министр инфраструктуры Александр Кубраков выделил электрификацию от 500 км колеи, расширение сообщения "Интерсити+" до более 10 областей и масштабное обновление подвижного состава.

В ближайшие годы будут построены 500 новых спальных вагонов и капитально отремонтированы 150, закуплены 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 10 новых поездов для "Интерсити", построено 46 тыс. новых полувагонов и зерновозов.

Со следующего года пассажирские перевозки на УЗ должны отойти в управление Deutsche Bahn Engineering&Consulting. Положительный опыт в этом у компании уже есть в Казахстане. А до конца этого года ее эксперты завершат план трансформации пассажирских перевозок АО "Укрзализныця".

По словам заместителя руководителя Офиса президента и координатора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко, по президентской программе также запустят высокоскоростной пассажирский маршрут "Киев - Варшава", приобретут 130 грузовых электропоездов французской Alstom.

"Два года в Украине продолжается "Большая стройка" на дорогах. И абсолютно логично, что в свое время она должна было прийти на "Укрзализныцю", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее в присутствии президента Владимира Зеленского был подписан меморандум, который поможет "Укрзализныце" привлечь экспортное финансирование. Он предусматривает, в частности, строительство нового завода швейцарского производителя подвижного состава Stadler на территории Украины

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка