Зеленский дал Совет ЕС, как пережить зиму, несмотря на газовый шантаж РФ

Зеленский заявил, что Россия продолжает шантажировать ЕС в области энергетики.

"Снова ограничивается поставки газа через Северный поток и снова звучат абсурдные заявления, что что-то можно компенсировать через Северный поток-2. Эти потоки нужны России не для поставки газа, а для снабжения проблем в Европу", - сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что чем дольше Россия будет на мировом энергорынке, тем дольше не будет стабильности на этом рынке. Лучшим способом пережить любую зиму является подготовка свои собственных энергетических систем к существованию без поставки энергии из РФ.