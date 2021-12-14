Зеленский в четверг встретится с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он планирует встретиться с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО .

Как анонсируют в НАТО, встреча состоится в четверг, 16 декабря.

Детали встречи Зеленского со Столтенбергом пока не обсуждаются. Однако переговоры пройдут на фоне обострения ситуации вокруг границ Украины, связанного со скоплением российских войск. Кроме того, Россия требует от НАТО отказаться от планов присоединения Украины к альянсу.

После встречи Зеленский и Столтенберг дадут совместную пресс-конференцию для прессы, которая будет транслироваться на сайте НАТО. Ориентировочное время начала пресс-конференции 11:15 по Киеву.