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Зеленский в четверг встретится с генсеком НАТО

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Брюссель, Вторник 14 декабря 2021 18:34
Зеленский в четверг встретится с генсеком НАТО Фото: Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг, президент Украины и генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он планирует встретиться с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как анонсируют в НАТО, встреча состоится в четверг, 16 декабря.

Детали встречи Зеленского со Столтенбергом пока не обсуждаются. Однако переговоры пройдут на фоне обострения ситуации вокруг границ Украины, связанного со скоплением российских войск. Кроме того, Россия требует от НАТО отказаться от планов присоединения Украины к альянсу.

После встречи Зеленский и Столтенберг дадут совместную пресс-конференцию для прессы, которая будет транслироваться на сайте НАТО. Ориентировочное время начала пресс-конференции 11:15 по Киеву.

Напомним, в интервью итальянскому изданию Зеленский рассказал, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на прекращение агрессии со стороны России.

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Владимир Зеленский Йенс Столтенберг НАТО
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