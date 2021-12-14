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Зеленський у четвер зустрінеться з генсеком НАТО

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Брюссель, Вівторок 14 грудня 2021 18:34
Зеленський у четвер зустрінеться з генсеком НАТО Фото: Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг, президент України та генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. Він планує зустрітися з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Як анонсують в НАТО, зустріч відбудеться у четвер, 16 грудня.

Деталі зустрічі Зеленського зі Столтенбергом наразі не обговорюються. Однак переговори відбудуться на тлі загострення ситуації довкола кордонів України, пов'язаного зі скупченням російських військ. Крім того, Росія вимагає від НАТО відмовитися від планів щодо приєднання України до альянсу.

Після зустрічі Зеленський та Столтенберг дадуть спільну прес-конференцію для преси, яка транслюватиметься на сайті НАТО. Орієнтовний час початку прес-конференції 11:15 за Києвом.

Нагадаємо, в інтерв'ю італійському виданню Зеленський розповів, чи готова Україна відмовитися від вступу в НАТО в обмін на припинення агресії з боку Росії.

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