Зеленський чекає на великий пакет від США та анонсував рішення "заради безпеки"

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що США готують великий пакет допомоги на 725 млн доларів. А також анонсував рішення "заради нашої спільної безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

За його словами, сильний військовий пакет на 725 млн доларів значно підтримає українських бійців на фронті. Він наголосив на готовності країн Північної Європи та Балтії наростити інвестиції у виробництво дронів. А також подякував Норвегії за збільшення фінансової підтримки на 3 млрд євро, Люксембургу - за закупівлю зброї, Великобританії - за санкції проти російського тіньового танкерного флоту. "Готуємось зараз до активної роботи у грудні - роботи з партнерами: переговорів та зустрічей. Є рішення, які можуть бути реалізовані саме в ці тижні та місяці заради нашої спільної безпеки - заради України та всіх, хто дійсно хоче, щоб ця війна завершилася як можна швидше та, що дуже важливо, справедливо", - додав Зеленський.