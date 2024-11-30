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Зеленский ждет большой пакет от США и анонсировал решения "ради безопасности"

Киев, Суббота 30 ноября 2024 21:29
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Зеленский ждет большой пакет от США и анонсировал решения "ради безопасности" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что США готовят крупный пакет помощи на 725 млн долларов. А также анонсировал решения "ради общей нашей безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По его словам, сильный военный пакет на 725 млн долларов значительно поддержит украинских бойцов на фронте.

Он отметил готовность стран Северной Европы и Балтии нарастить инвестиции в производство дронов. А также поблагодарил Норвегию за увеличение финансовой поддержки на 3 млрд евро, Люксембург - за закупку оружия, Великобританию - за санкции против российского теневого танкерного флота.

"Готовимся сейчас к активной работе в декабре - работе с партнерами: переговорам и встречам. Есть решения, которые могут быть реализованы именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности - ради Украины и всех, кто действительно хочет, чтобы эта война завершилась как можно быстрее и, что очень важно, справедливо", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в интервью Sky News президент Зеленский заявил, что война в Украине может завершиться в следующем году, но это зависит от воли и решений других лидеров.

По его словам, следующий президент США Дональд Трамп может оказать большое давление на Россию через усиление Украины.

Кроме того, он прокомментировал публикации западных СМИ о том, что Вашингтон призывает снизить мобилизационный порог с 25 до 18 лет. Как заявил Зеленский, проблема в оснащении оружием и техникой уже сформированных бригад, а не в нехватке военнослужащих. По его словам, западные партнеры до сих пор не оснастили 10 бригад.

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