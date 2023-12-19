Зеленський про Безуглу: нам усім треба давати результат державі, а селфі - потім

Народна депутатка України Мар'яна Безугла, так само як і інші люди, любить коментувати публікації у Facebook. Однак зараз українцям потрібно давати результат державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського .

"Пан Валерій Залужний також мій представник. Як і всі ті, кого я призначав. Комусь дуже вдячний, за когось соромно", - йдеться у заяві.

Зеленський сказав, що стосується якихось коментарів у Facebook, то він не займається цим, у нього немає на це часу, на зайві безрезультатні діалоги.

"Що стосується Мар'яни, Валєри, там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони люблять коментувати, лайкати. Вони часто там спілкуються. То вони разом їдуть на фронт, то вони сваряться. Це складне для мене питання. Нам всім треба давати результат державі, а селфі - потім", - додав президент.

Що не так із Мар'яною Безуглою

26 листопада народна депутатка заявила, що потрібно відправити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у відставку через те, що "військове керівництво" не має плану війни на 2024 рік.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін і голова Українського об'єднання "Мрія", ветеран Юрій Гудименко, відреагували на такі повідомлення вкрай негативно. А далі - Безуглу запропонували звільнити.