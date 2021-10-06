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Зеленский о Бабьем Яре: уродливая страница мировой истории и общая трагедия двух народов

Новина українською →
Киев, Среда 06 октября 2021 23:04
Зеленский о Бабьем Яре: уродливая страница мировой истории и общая трагедия двух народов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский выступил в Мемориальном центре "Бабий Яр" в Киеве в рамках чествования жертв Холокоста. Глава государства назвал расстрелы в Бабьем Яру уродливой страницей мировой истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Зеленского.

Как отметил глава государства, по новым исследованиям, в Бабьем Яру были расстреляны по меньшей мере 200 тысяч человек.

"Бабий Яр - это общая трагедия еврейского и украинского народов. Черная, уродливая страница мировой истории ... Трагедия Бабьего Яра коснулась каждого. Даже если здесь не был убит чей-то родственник, друг или знакомый, - это коснулось всех. Каждого человека, считающего себя человеком. Ведь то, что произошло здесь, является преступлением против вида, против понятия "человек", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех присутствующих, в частности президентов Германии и Израиля, которые прибыли в Украину с визитом.

"Это - доказательство единства наших взглядов. Если угодно - тест на единомышленников. Как по мне, мы сдали его успешно",- подчеркнул он.

Как известно, 80 лет назад в Бабьем Яру, на территории Киева, нацисты совершили одно из крупнейших преступлений в истории Второй мировой войны. За два дня в урочище нацисты расстреляли 34 тысячи евреев.

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Владимир Зеленский Бабий Яр Холокост
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