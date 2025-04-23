Зеленський про атаку на Марганець: жорстокий удар і свідомий воєнний злочин

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Надзвичайно жорстокий удар і абсолютно свідомий воєнний злочин. Росіяни вдарили в місті Марганець по автобусу, який перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату. Звичайний автобус", - сказав він.

За словами президента, це очевидно цивільний обʼєкт, цивільна ціль.

"Понад 40 поранених, більшість - жінки, є дуже важкі поранення. На жаль, 9 людей загинули. Мої співчуття рідним та близьким", - продовжив він.

Як зазначив Зеленський, такі російські удари по цивільних FPV-дронами, на жаль, не є рідкістю.

"Найбільше від такого терору страждають цивільні в Херсоні та області, в Купʼянську, в Покровську, в громадах Дніпропетровської області: Нікополь та Марганець. Фактично щоденно є такі удари. Росіяни ще й вихваляються ними, публікуючи в інтернеті відео влучань по цивільних", - зазначає він.

На думку президента, увесь світ має сприймати це тверезо: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її.

"Це одна з причин, чому продовження російської агресії є глобально небезпечним. Війна з часом змінюється, і що довше триває, то більше, на жаль, можуть бути модернізовані форми вбивств і знущань з людей", - вважає Зеленський.

Він нагадав, що Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню, саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року.

"Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що на Великдень вдалось досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог і Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним.

"Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами - збереження життів", - резюмував глава держави.